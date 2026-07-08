La Juventus ha annunciato Frederic Massara come nuovo direttore tecnico. Massara collaborerà con Giovanni Carnevali e Marco Ottolini per costruire la rosa della prossima stagione, con l’obiettivo di qualificarsi in Champions League. La società aveva già tentato di ingaggiare Allegri nel 2023, preferendolo a Giuntoli. La squadra lavora anche su possibili acquisti, con Spalletti che spinge per portare Lobotka e Anguissa.

La Juventus ha annunciato Frederic Massara come nuovo direttore tecnico bianconero; nel 2023 lo voleva Allegri al posto di Giuntoli. Massara lavorerà insieme a Giovanni Carnevali e Marco Ottolini per costruire la Juve della prossima stagione, provando a centrare la qualificazione in Champions, non riuscita quest’anno. L’idea del tecnico Luciano Spalletti, come riportato da Repubblica, sarebbe quella di ricostruire il centrocampo, puntando a due suoi vecchi pallini: Frank Anguissa e Stanislav Lobotka. Spalletti potrebbe riabbracciare Lobotka e Anguissa alla Juventus. Entrambi sono in scadenza con il Napoli nel 2027 e potrebbero decidere di intraprendere una nuova esperienza dopo i due scudetti vinti con gli azzurri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Ilnapolista.it - Spalletti vuole Lobotka e Anguissa alla Juventus

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Napoli: Frattesi per il futuro Verità su Lobotka e Meret alla Juve + Ultime Milan, Inter e Lazio

Notizie e thread social correlati

Spalletti in preda alla nostalgia: vuole Kim e Lobotka alla JuventusSpalletti ha espresso interesse per i giocatori Kim e Lobotka, desiderandoli alla Juventus.

Spalletti vuole Lobotka alla Juventus. Ma per il Napoli servono 30 milioniIl tecnico della Juventus ha espresso interesse per il centrocampista del Napoli, considerato un obiettivo prioritario.

Temi più discussi: Kolo Muani, la Juve accelera: ha già l'intesa con l'attaccante, vertice per chiudere con il Psg; Calciomercato Juventus, Spalletti al lavoro con una settimana d'anticipo: ecco i tre colpi richiesti a Carnevali; Calciomercato Juventus: sacrificato Thuram, arriveranno due centrocampisti; Retroscena Juve, c'è un nome nuovo che stuzzica (Spalletti) in regia: ecco come è stato scovato.

TuttoJuve - Prende quota lo scambio Gatti-Lobotka, Spalletti lo vuole a Torino ift.tt/nvDBfbM x.com

Besiktas, Italiano vuole Lobotka: no del Napoli. Chiesti 30 milioni alla JuventusStanislav Lobotka è stato un perno sia del Napoli di Luciano Spalletti che in quello di Antonio Conte. Il nuovo mister degli azzurri Massimiliano Allegri lo confermerebbe volentieri anche in vista del ... msn.com

Juventus, assalto a Kim e non solo. Spalletti vuole riabbracciare Anguissa e LobotkaLa Juventus è reduce da una stagione decisamente deludente. Luciano Spalletti non è riuscito a raddrizzare una annata che, partita male, si è conclusa con la clamorosa mancata qualificazione dei bianc ... msn.com