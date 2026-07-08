Spagna-Belgio | analisi tattica del confronto tra talenti e fisicità

Il quarto di finale tra Spagna e Belgio si presenta come una sfida tra talento e fisicità. La Spagna ha superato il Portogallo in un match deciso da un gol di Merino, mostrando energia e determinazione. La partita metterà a confronto le capacità tecniche delle Furie Rosse con la forza fisica degli avversari, in un confronto che promette intensità e strategia. Entrambe le squadre hanno raggiunto questa fase dopo aver superato i rispettivi avversari nelle precedenti sfide.

L’angolo della partita. Il quarto di finale tra Spagna e Belgio si presenta come una vera e propria sfida tra titaniche forze calcistiche. Le Furie Rosse arrivano alla partita con un’esplosione di energia, avendo superato il Portogallo in un finale col fiato sospeso, grazie a un gol decisivo di Merino. Dall’altra parte, il Belgio ha messo in mostra le sue potenzialità offensive travolgendo gli Stati Uniti, in un segnale di riscatto che ha dissipato le polemiche delle settimane precedenti. La tensione è palpabile, poiché entrambi i team puntano a conquistare l’accesso alla semifinale, dove li attende la vincente dell’incontro tra Francia e Marocco. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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