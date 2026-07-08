Durante una perquisizione in una casa popolare, sono stati arrestati un uomo e suo figlio, trovati in possesso di oltre 365mila euro nascosti in garage. Quindici anni fa, i carabinieri avevano trovato nell’abitazione più di due chili di cocaina e circa 13mila euro in contanti. La polizia ha sequestrato il denaro e la droga, proseguendo le indagini sull’attività di spaccio.

Quindici anni fa, i carabinieri gli trovarono a casa più di due chili di cocaina e circa 13mila euro in contanti. All’epoca si ipotizzò pure che Max Ciavarella fosse il fratello di Morris, condannato a 16 anni in abbreviato per l’omicidio del tassista Luca Massari avvenuto il 10 ottobre 2010, ma il suo avvocato si affrettò a smentire ogni parentela con uno degli assassini di largo Caccia Dominioni. Ai tempi, i militari della Compagnia Monforte entrarono in azione nell’appartamento di edilizia popolare in affitto a Ciavarella in via Tiepolo 1, tanto che nel 2012, proprio in virtù di quell’arresto, il Comune dichiarò decaduta l’assegnazione dell’alloggio Aler in zona Città Studi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spaccio di coca nella casa popolare. Presi Max Ciavarella e il figlio Biagio. In garage il tesoro da 365mila euro

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TRAFFICO DI COCAINA NELL'ALTA PADOVANA: ARRESTATO IN SPAGNA UN LATITANTE ALBANESE | 08/04/2026

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