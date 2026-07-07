Un uomo di 53 anni e un giovane di 29 sono stati arrestati a Milano dalla Polizia di Stato. Durante una perquisizione in zona Città Studi, sono stati trovati in possesso di una valigia con 365mila euro in contanti e di cinque chili di cocaina nascosta in borsoni. Entrambi hanno precedenti per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Milano, 7 luglio 2026 – Padre e figlio, di 53 e 29 anni, sono stati arrestati i eri dalla Polizia di Stato a Milano. I due hanno entrambi precedenti di polizia, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti della Squadra Mobile milanese, sono risaliti a un appartamento in via Tiepolo, zona Città studi, ritenuto verosimile luogo di spaccio di droga. https:www.ilgiorno.itvideomilano-5-kg-di-droga-e-365mila-euro-in-valigia-arrestati-svtxwjcs Il controllo nell’appartamento. Nel corso dell’appostamento predisposto ieri sera, verso le 20.30, i poliziotti hanno notato un uomo entrare e uscire, dopo poco, dall'abitazione:... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Città Studi, in una valigia 365mila euro in contanti e nei borsoni 5 kg di cocaina: arrestati padre e figlio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Padre e figlio arrestati a Campagnano, avevano in casa 42 kg di droga: il video del blitzDurante un’operazione a Campagnano, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo e un minore, trovati in possesso di oltre 42 chilogrammi di droga.

10mila euro in contanti e oltre due chili di cocaina: arrestati due fratelliDue fratelli sono stati arrestati durante un'operazione congiunta tra la guardia di finanza di Firenze e Pisa.

Argomenti più discussi: A Milano la casa si vende più facilmente a Città Studi: batte Porta Romana, Navigli e il centro. Frenano gli affari anche a Lambrate; Grande successo per la Summer School di Città Studi; Batman a Citylife, Thor in Città Studi e Iron Man all'Isola: dove vivrebbero i supereroi a Milano?; Milano, tuffo notturno clandestino finisce in tragedia: 28enne muore annegato nella piscina comunale.

A #Urbino città e sapere non si sono mai separati. Con la nuova campagna istituzionale #Uniurb torna alla radice con un manifesto che suona come una sfida: Da noi l'Università fa Scuola. Non è uno slogan. È una presa di posizione. uniurb.it/studiac x.com

Città Studi, in una valigia 365mila euro in contanti e nei borsoni 5 kg di cocaina: arrestati padre e figlioNei guai per spaccio un 53enne e un 29enne. I controlli sono scattati per un insolito via vai in un appartamento di via Tiepolo ... ilgiorno.it