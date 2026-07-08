Italia 28 bambini in ospedale dopo un’escursione | sospetta intossicazione

Da thesocialpost.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ventiotto bambini tra gli otto e i dodici anni, accompagnati da tre educatori, sono stati portati in ospedale dopo un’escursione in un campo estivo sulla montagna reggiana. Durante l’attività, i ragazzi hanno manifestato disturbi gastrointestinali. I medici hanno diagnosticato un sospetto caso di intossicazione e hanno avviato le analisi del caso. Al momento, nessuno dei pazienti si trova in condizioni gravi.

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Ventotto bambini e ragazzi tra gli 8 e i 12 anni, insieme a tre educatori, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dopo aver accusato disturbi gastrointestinali durante un campo estivo della Protezione civile a Corneto di Toano, sull’Appennino reggiano. L’episodio, avvenuto martedì, fa ipotizzare una possibile maxi-intossicazione, anche se, secondo le prime informazioni, nessuno dei coinvolti sarebbe in gravi condizioni. I partecipanti al campo, iniziato il 5 luglio, hanno manifestato sintomi analoghi, tra cui vomito e dissenteria, al termine di un’escursione. Tra le possibili cause finite al vaglio c’è l’acqua bevuta da alcune fontane pubbliche lungo il percorso, ritenuta al momento l’ipotesi principale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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