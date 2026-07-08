Italia 28 bambini in ospedale dopo un’escursione | sospetta intossicazione

Notizia in breve

Ventiotto bambini tra gli otto e i dodici anni, accompagnati da tre educatori, sono stati portati in ospedale dopo un’escursione in un campo estivo sulla montagna reggiana. Durante l’attività, i ragazzi hanno manifestato disturbi gastrointestinali. I medici hanno diagnosticato un sospetto caso di intossicazione e hanno avviato le analisi del caso. Al momento, nessuno dei pazienti si trova in condizioni gravi.