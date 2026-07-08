Italia 28 bambini in ospedale dopo un’escursione | sospetta intossicazione
Ventiotto bambini tra gli otto e i dodici anni, accompagnati da tre educatori, sono stati portati in ospedale dopo un’escursione in un campo estivo sulla montagna reggiana. Durante l’attività, i ragazzi hanno manifestato disturbi gastrointestinali. I medici hanno diagnosticato un sospetto caso di intossicazione e hanno avviato le analisi del caso. Al momento, nessuno dei pazienti si trova in condizioni gravi.
Ventotto bambini e ragazzi tra gli 8 e i 12 anni, insieme a tre educatori, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dopo aver accusato disturbi gastrointestinali durante un campo estivo della Protezione civile a Corneto di Toano, sull’Appennino reggiano. L’episodio, avvenuto martedì, fa ipotizzare una possibile maxi-intossicazione, anche se, secondo le prime informazioni, nessuno dei coinvolti sarebbe in gravi condizioni. I partecipanti al campo, iniziato il 5 luglio, hanno manifestato sintomi analoghi, tra cui vomito e dissenteria, al termine di un’escursione. Tra le possibili cause finite al vaglio c’è l’acqua bevuta da alcune fontane pubbliche lungo il percorso, ritenuta al momento l’ipotesi principale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
J-Ax canta Italia Starter Pack - Domenica In Speciale Sanremo 2026
Notizie e thread social correlati
Trecase, sospetta intossicazione alimentare dopo una cerimonia: dieci invitati in ospedaleDopo una cerimonia in un ristorante di Trecase, circa dieci invitati sono stati ricoverati in ospedale.
Maxi intossicazione, allarme al campo estivo: 28 bimbi in ospedaleAlle 16 di ieri, 28 bambini tra gli 8 e i 12 anni sono stati portati in ospedale dopo aver manifestato sintomi di intossicazione durante un campo...
Argomenti più discussi: Terremoto Venezuela: 1,8 milioni di persone, fra cui 680.000 bambini, hanno bisogno di assistenza umanitaria; Presidente Unicef Italia premiato a Bari, 'lo dedico ai bambini che soffrono'; Italia chiama America 2026 - Puntata del 28/06/2026 - Video; Torna a Pescara il Warner Bros discovery celebration tour Italia con eventi gratuiti per bambini e adulti.
Studio Science su 12.000 bambini a risonanza magnetica: reddito e quartiere pesano piu del QI. In Italia 1,28 milioni di minori sotto la soglia di poverta. #cervellobambini #fattorisocioeconomici #sviluppocerebralebambini #cervellodeibambini #studioWashingt facebook
Bambini e Lettura reddit
Presidente Unicef Italia premiato a Bari, 'lo dedico ai bambini che soffrono'. L'infanzia affronta un momento molto complesso. Dobbiamo ribellarci con responsabilità #ANSA x.com
Maxi intossicazione al campo estivo della Protezione civile. Coinvolti 28 bambiniTOANO (Reggio Emilia) Il campo estivo della Protezione civile a Corneto di Toano (Reggio Emilia) è finito anzitempo, al secondo ... msn.com