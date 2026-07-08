Solo Charlize Theron poteva riuscire nell' impresa di oscurare Zendaya e le bastano un blazer e un paio di pantaloncini del pigiama

Da vanityfair.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'attrice ha indossato un blazer e pantaloncini da pigiama, firmati Tom Ford by Haider Ackermann, in un evento pubblico. L'outfit è un'anteprima della collezione primavera 2027 della maison e è stato personalizzato dalla stylist Leslie Fremar.

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L'ensemble porta la firma di Tom Ford by Haider Ackermann, ed è un'anteprima della collezione primavera 2027 della maison, rielaborato per l'attrice sudafricana dalla sua storica e geniale stylist Leslie Fremar. Il blazer, gessato, leggermente over e con spalle strutturate, è un capo che Theron ha reso quasi una firma personale: quante volte l'abbiamo vista usarne uno come scudo elegante, capace di trasformare qualsiasi cosa ci sia sotto in un dettaglio secondario? In questo caso, però, i dettagli secondari sono tutt'altro che marginali: una camicia leggera color limone, sapientemente lasciata slacciata fino a sotto... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Solo Charlize Theron poteva riuscire nell'impresa di oscurare Zendaya, e le bastano un blazer e un paio di pantaloncini del pigiama
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