Mirai Robotics e Aura Aero hanno annunciato una partnership durante Eurosatory 2026 per integrare software autonomi in ambito aereo e marittimo. L’accordo prevede la combinazione delle tecnologie italiane con le piattaforme aeronautiche francesi, con l’obiettivo di sviluppare applicazioni civili e militari. La collaborazione si concentra sull’implementazione di capacità autonome nei sistemi aerei e marittimi, senza dettagli su progetti specifici o tempistiche.

Mirai Robotics e Aura Aero hanno avviato una partnership per integrare capacità autonome nei domini aereo e marittimo. L’accordo, annunciato a Eurosatory 2026, punta a combinare il software sviluppato dall’azienda italiana con le piattaforme aeronautiche del gruppo francese, in vista di applicazioni civili e militari. Il progetto prevede la realizzazione di scenari dimostrativi congiunti e nasce nel quadro del rafforzamento delle capacità tecnologiche europee, in settori nei quali resta elevata la dipendenza da fornitori extra-Ue. Dalle piattaforme ai sistemi coordinati. Mirai Robotics, con sede a Bari, sviluppa software di autonomia distribuita in grado di collegare mezzi nuovi, sistemi già operativi e tecnologie di terze parti. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Software autonomi e piattaforme aeree nella partnership tra Mirai Robotics e Aura Aero

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