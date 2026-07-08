Sono state adottate nuove regole e sanzioni per lo smaltimento dei rifiuti. Il cambiamento deriva da un percorso condiviso tra l’Ufficio Ambiente, la Polizia locale e Marche Multiservizi Falconara, che ha coinvolto anche le segnalazioni e i suggerimenti dei cittadini. Il processo ha richiesto un lavoro approfondito e un dialogo continuo tra le parti. Le nuove norme entreranno in vigore a breve.

"Un lungo e approfondito lavoro condiviso" e "un percorso che ha coinvolto Ufficio Ambiente, Polizia locale e Marche Multiservizi Falconara, partendo dall’ascolto delle segnalazioni e degli spunti di miglioramento emersi in questi anni nel dialogo con la cittadinanza". Parole dall’assessore all’Ambiente Elisa Penna, dopo il primo esame in Commissione di due nuovi strumenti che renderanno il servizio di gestione dei rifiuti più moderno e aderente alle esigenze della comunità: il nuovo Regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti e il Regolamento per la gestione del Centro di raccolta differenziata. L’obiettivo è "semplificare le regole, rendendole più chiare e di facile applicazione – dice a margine Penna –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Smaltimento rifiuti: nuove regole e sanzioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ByRentri: cosa devono fare subito Dirigenti e DSGA per mettersi in regola con il RENTRI

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Rifiuti nei mercati, nuova denuncia Fiadel: "Controlli e sanzioni, le regole valgono per tutti"

IA in Italia: arrivano i decreti tra nuove regole e sanzioni pesantiIn Italia sono stati approvati nuovi decreti che introducono regole e sanzioni per l’uso dell’intelligenza artificiale.

Temi più discussi: Smaltimento rifiuti: nuove regole e sanzioni; Approvazione del PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe TARI per l'anno 2026; Export di rifiuti, via libera definitivo Ue alla deroga per la Svizzera; Partito il nuovo sistema di raccolta rifiuti al mercato ittico e arriva la diffida degli operatori: È illegittimo.

Auto e circolarità: Ue adotta nuove regole su norme riciclo, riuso e contenuto plastica recuperata. In vigore fra 2 anniIl Consiglio Ue ha formalmente adottato il regolamento relativo ai requisiti di circolarità per la progettazione dei veicoli e la gestione dei veicoli a fine vita. Le ... motori.ilmessaggero.it

Cassino, nuove regole per la raccolta differenziata: stop ai sacchi neri. Si rischiano multe fino a 3 mila euroNuove disposizioni a Cassino sul conferimento dei rifiuti anche per ridurre il deposito selvaggio lungo le strade. E’ quanto prevede una ordinanza comunale firmata dal dirigente dell’area tecnica ... ilmessaggero.it