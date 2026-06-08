Rifiuti nei mercati nuova denuncia Fiadel | Controlli e sanzioni le regole valgono per tutti

Nei mercati, i rifiuti sono ancora un problema evidente. La Fiadel denuncia che, nonostante le regole severe sul conferimento, i controlli e le sanzioni non sono sufficienti a garantire il rispetto. Si evidenzia come le norme dovrebbero essere applicate a tutti senza eccezioni, ma la situazione resta critica. La presenza di rifiuti abbandonati nei luoghi di commercio continua a essere segnalata come un problema aperto.

“Ai cittadini vengono imposte regole severe sul conferimento dei rifiuti, con controlli, sanzioni e richiami continui. Ai mercatari, invece, sembra essere concesso tutto. Ogni giorno assistiamo all’abbandono indiscriminato di rifiuti e materiali, nel totale disprezzo delle più elementari norme. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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