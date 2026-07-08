Il cast dell’attesissimo thriller horror Skeletons si arricchisce di un nome leggendario del cinema americano. Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, il vincitore del Golden Globe e dell’Emmy John Goodman è entrato a far parte del progetto firmato Sony Pictures. L’attore affiancherà la già annunciata protagonista premio Oscar Brie Larson in una pellicola che vede alla regia JT Mollner. Il cast dello show, che si preannuncia ricco di tensione, include già nomi del calibro di Kyle Gallner, Willa Fitzgerald, Ione Skye e Daithí Ó Haragáin. La pellicola segna una doppia, felice reunion per John Goodman. L’attore ritrova infatti il produttore J. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Skeletons: John Goodman si unisce a Brie Larson nel thriller horror targato Sony

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