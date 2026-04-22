Saint Clare la recensione | un horror thriller pretenzioso

Bella Thorne veste i panni di Saint Clare, una ragazza che, ritenendosi prescelta da Dio, punisce uomini violenti. Adattamento di un romanzo. Clare Bleecker è una studentessa universitaria di una piccola città americana del Sud, che sente - o almeno crede - una voce che la spinge a sospettare di uomini dalle intenzioni criminali o predatorie, i quali finiscono poi vittime della sua giustizia sommaria, privata e silenziosa. È un'orfana, cresciuta spostandosi di continuo, incapace di costruire legami duraturi, vissuta in compagnia dell'unica presenza stabile della sua vita, ovvero la nonna Gigi. La protagonista di Saint Clare cita ripetutamente Giovanna d'Arco come modello da prendere a esempio e, quando riceve un passaggio in macchina da un individuo dalle intenzioni malevole, non esita .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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