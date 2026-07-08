Jannik Sinner ha raggiunto le semifinali a Wimbledon dopo aver battuto Struff nei quarti, diventando il quarto giocatore attuale a disputare almeno dieci semifinali negli Slam. La vittoria garantisce anche la qualificazione matematica alle ATP Finals di Torino, dove ha già vinto due titoli. La sua presenza in semifinale è stata confermata con diversi turni ancora da disputare nel torneo britannico.

Jannik Sinner, con la vittoria nei quarti di Wimbledon contro Struff, ha centrato due obiettivi: diventare il quarto giocatore in attività a raggiungere la doppia cifra di semifinali disputate negli Slam e conquistare, con mesi di anticipo, la qualificazione matematica alle Finals di Torino, dove è il due volte campione in carica. Per il numero uno del mondo è la terza semifinale a Wimbledon dopo quelle del 2023, 2025 e 2026, tutte e tre, tra l’altro, disputate contro Novak Djokovic. A proposito del serbo, quella di venerdì sarà la semifinale Slam numero 55 in carriera, record assoluto davanti a Roger Federer, fermo a 46. Per il fuoriclasse serbo è l’ottava semifinale consecutiva ai Championships, la quindicesima in assoluto a Londra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Sinner, un successo tira l'altro: la semifinale a Wimbledon assicura un posto alle Atp Finals

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