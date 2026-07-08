Siepi e piante trascurate | I privati abbiano buon senso

Da lanazione.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I proprietari di immobili sono invitati a curare siepi e piante, poiché il loro abbandono può causare multe e mettere a rischio la sicurezza stradale. La mancata manutenzione può favorire la formazione di incendi e ostacolare la circolazione, creando pericoli per automobilisti e pedoni. Le autorità hanno ricordato l’obbligo di mantenere le aree verdi private in condizioni adeguate per prevenire incidenti e sanzioni. La cura delle piante è quindi considerata una responsabilità dei proprietari.

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Oltre a rischiare multe salate, rischiano anche di creare pericoli alla circolazione e addirittura incendi. Parliamo dei privati che lasciano crescere piante e siepi in maniera incontrollata, situazione che porta l’assessore alle frazioni Ermanno Sorbo (nella foto) a rivolgere un appello ai proprietari di giardini, terreni e resedi affinché mettano in atto una corretta pulizia e manutenzione. A fare da spunto è il recente incontro con i residenti comunità di Vallecchia, Solaio, Castello e Vitoio effettuato insieme alla consigliera Lora Santini. "Sono emersi elementi di criticità – racconta Sorbo – in particolare sulla sicurezza stradale e sulle pratiche antincendio, spesso riconducibili alla trascuratezza di chi possiede giardini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Siepi e piante trascurate: "I privati abbiano buon senso"
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