Guidare in ciabatte o scalzi si può? Cosa dice davvero il Codice della strada e quando scatta la multa

Guidare scalzi o con ciabatte può portare a sanzioni. Secondo il Codice della strada, è obbligatorio indossare calzature adeguate che garantiscano il controllo del veicolo. Guidare senza scarpe o con calzature che ostacolano la guida può comportare una multa. La norma mira a garantire la sicurezza e il controllo del veicolo, soprattutto con l’aumento di automobilisti che, in estate, preferiscono indossare scarpe leggere o essere scalzi.

Con l'arrivo dell' estate e l'aumento delle temperature sono numerosi gli automobilisti che scelgono di guidare scalzi oppure indossando calzature più "fresche" come ciabatte o infradito. È una soluzione consentita dalle norme vigenti oppure così facendo si corre il rischio di venire sanzionati? Quali sono gli articoli a cui riferirsi nel Codice della strada? Così com'è strutturato al giorno d'oggi, il CdS non vieta in alcun modo esplicitamente al conducente di guidare in ciabatte o infradito, né tantomeno di farlo a piedi scalzi. Una restrizione di questo tipo esisteva in passato, ma è stata ufficialmente abrogata nel 1993: da quel momento,... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Guidare con le ciabatte è vietato Cosa dice il Codice della Strada

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