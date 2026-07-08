Un truffatore ha cercato di impossessarsi del denaro di un pensionato di 76 anni fingendosi un carabiniere e un bancario. Utilizzando tecniche informatiche avanzate, ha tentato di ingannare la vittima, che riponeva fiducia nelle istituzioni. L’obiettivo era svuotare il conto bancario del pensionato, ma non sono stati forniti dettagli su eventuali somme sottratte o il risultato dell’azione fraudolenta.

Tramite sofisticate tecniche informatiche, un truffatore ha cercato di sostituirsi a membri delle istituzioni verso la quali la vittima, un pensionato di 76 anni, riponeva la massima fiducia. Purtroppo il malvivente, un 58enne residente a Gallarate (Varese), è riuscito nell’intento criminale. L’identificazione del presunto autore del reato è giunta al termine di una complessa e minuziosa attività d’indagine condotta dai militari della stazione di Toano. Per questi motivi, gli stessi Carabinieri hanno deferito in stato di libertà alla Procura a, l’uomo di 58 anni, gravato da numerosi precedenti penali. L’inchiesta è partita dalla denuncia... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si finge carabiniere e bancario. Svuotato il conto di un anziano

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