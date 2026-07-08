Servizio civile regionale ecco come presentare domanda | iscrizioni entro il 16 luglio
Le iscrizioni al servizio civile regionale sono aperte fino al 16 luglio. È possibile candidarsi per attività come assistenza a persone anziane, supporto a progetti educativi per i giovani e interventi di tutela ambientale. Le domande devono essere presentate entro la scadenza prevista. La partecipazione permette di impegnarsi in vari settori sociali e ambientali, con opportunità di formazione e di crescita personale.
Bologna, 8 luglio 2026 – Assistere una persona anziana, aiutare i più giovani nelle attività educative, contribuire alla tutela dell'ambiente. In altre parole: servizio civile. Un'esperienza di cittadinanza attiva che permette di mettersi al servizio della propria comunità, acquisire competenze, crescere sul piano personale e costruire un bagaglio di esperienze utile anche per il futuro professionale. Per il 2026 sono 293 i posti messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna per ragazze e ragazzi tra i 18 e i 29 anni, di cui 58 destinati ai giovani con minori opportunità, a partire da coloro che non studiano e non lavorano (Neet), hanno... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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