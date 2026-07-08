Serie C L’Union Brescia blinda i suoi gioielli Mallamo saluta il Südtirol e rientra

L’Union Brescia ha annunciato il ritorno di Mallamo, che aveva lasciato il Südtirol. La società sta lavorando per completare la rosa in vista della prossima stagione di Serie C, con l’obiettivo di ottenere la promozione diretta in Serie B. La squadra è guidata dal presidente Pasini, che sta rafforzando l’organico per competere al massimo livello.

L’Union Brescia è impegnata a preparare la nuova stagione. La società del presidente Pasini vuole completare un organico in grado di raggiungere la B direttamente. Con questo ambizioso obiettivo, il ds Ferretti sta portando avanti molteplici trattative sia in entrata che in uscita. In tal senso il prossimo approdo in terra bresciana potrebbe non essere una novità, visto che sono in fase molto avanzata gli accordi per riportare in biancazzurro Mallamo, con le Rondinelle nella seconda parte di stagione in prestito dal Südtirol. L’idea biancazzurra è quella di inserire un giocatore per ogni reparto. Si presenta molto affollato il binario delle partenze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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