La Polizia di Stato, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e della Polizia Locale, ha effettuato controlli in bar e negozi a Seriate. Durante l’operazione sono state identificate 53 persone. Una macelleria è sotto esame per la presenza di alimenti scaduti. Non sono stati segnalati altri dettagli sui risultati specifici dei controlli o eventuali sanzioni.

I CONTROLLI. Operazione della Polizia di Stato con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e della Polizia Locale: identificate 53 persone. Cinque esercizi commerciali controllati, 53 persone identificate e diverse irregolarità amministrative accertate. È il bilancio dell’operazione svolta nella mattinata del 3 luglio a Seriate dalla Polizia di Stato di Bergamo, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e della Polizia Locale. Le verifiche hanno interessato quattro bar e una macelleria: nei pubblici esercizi sono emerse violazioni legate alla mancata esposizione della cartellonistica obbligatoria e, in un caso, anche all’assenza dell’etilometro a disposizione della clientela. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Seriate, controlli della Polizia in bar e negozi: sotto esame una macelleria per alimenti scaduti

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