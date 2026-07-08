Nella mattinata di giovedì, la Polizia ha effettuato controlli in alcuni bar e in una macelleria di Seriate. Sono state riscontrate irregolarità amministrative e sono stati trovati alimenti scaduti. Durante le ispezioni sono stati sequestrati prodotti non conformi alle norme igienico-sanitarie. Nessuna persona è stata arrestata o denunciata. Gli esercizi sono stati oggetto di sanzioni amministrative e sono state avviate procedure di verifica per le eventuali violazioni.

Seriate. Controlli amministrativi nei pubblici esercizi di Seriate nella mattinata di giovedì 3 luglio. L’operazione è stata coordinata dalla Polizia di Stato di Bergamo e ha visto impegnati gli agenti della Squadra Amministrativa della Questura, il Reparto Prevenzione Crimine di Milano e la Polizia Locale, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme amministrative e sanitarie da parte delle attività commerciali. Nel corso dei controlli sono state identificate 53 persone e ispezionati cinque esercizi commerciali tra bar e una macelleria. In uno dei bar gli agenti hanno riscontrato diverse violazioni: mancava la tabella dei giochi... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Controlli nei bar e in una macelleria di Seriate: trovate irregolarità e alimenti scaduti

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