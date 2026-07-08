Al termine dell'anno scolastico, un progetto chiamato ‘SerenaMente’ è stato presentato tra i banchi del liceo artistico. L'iniziativa si focalizza sul benessere psicofisico degli studenti, analizzando come gestiscono stress e conflitti durante l'anno. Non sono stati forniti dettagli sul numero di partecipanti o sulle modalità di intervento, ma l'obiettivo principale è migliorare la salute mentale degli studenti attraverso attività e percorsi dedicati.

Conclusa la scuola, è tempo di bilanci anche dal punto di vista di come gli alunni affrontano stress e conflitti. Quest’anno il liceo artistico Scuola del Libro ha scelto una strada un po’ inconsueta: col progetto ‘SerenaMente’ si è sviluppata una proposta nuova nel panorama scolastico italiano, attivando uno sportello che integrasse Coaching, Mediazione dei conflitti e Mindfulness a favore degli studenti e del personale scolastico interessato: "Consideriamo il benessere psicofisico prioritario rispetto ad ogni altro aspetto della vita scolastica – spiega la preside Lucia Nonni – per cui abbiamo voluto offrire uno spazio in cui fermarsi a riflettere, comprendere meglio sé stessi, affrontare lo stress e i conflitti relazionali, oltre che consolidare le competenze orientative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘SerenaMente’, tra i banchi il progetto che punta al benessere psicofisico

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