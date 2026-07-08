L'occasione è l'evento organizzato da Julien's Auctions, Sports Legends: The Pitch To The Court, che raccoglie quasi 350 oggetti appartenuti ai più grandi atleti del nostro tempo. Ma questa volta a scendere in campo sono i loro fan, che dovranno contenderseli sfidandosi fino all'ultimo rilancio. Serena Williams e gli oggetti del desiderio Custodita all’interno di una teca MeiGray che ne certifica l'autenticità, la pallina da tennis Wilson è stata utilizzata da Serena Williams e dalla sorella Venus durante la partita di doppio del terzo turno degli US Open 2012, disputato il 3 settembre contro Maria Kirilenko e Nadia Petrova. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Serena Williams, David Beckham e Michael Jordan: i memorabilia da conquistare

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All the celebrities at Wimbledon 2026: David Beckham, Serena Williams, Romeo Beckham and more

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Da Serena Williams a Jordan, i fenomeni non smettono mai: il fascino eterno del ritornoSerena Williams ha deciso di tornare a giocare al Queen’s, partecipando in doppio.

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Serena Williams, David Beckham e Michael Jordan: i memorabilia da conquistareI cimeli delle celebrità dello sport vanno all'asta: dalla pallina da tennis di Serena Williams alla maglia dell'Inghilterra indossata da David Beckham ... vanityfair.it

Serena Williams arrived at Wimbledon with a $45,000 pink watch. Here's a look at her timepiece and other A-list wrist candy.Wimbledon 2026 is underway, and its audience is filled with celebrities wearing coveted watches. Serena Williams and David Beckham are among them. msn.com