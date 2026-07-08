Serata complicata per Salah in Argentina Egitto | il giocatore accostato alla Juve ha faticato contro l’Albiceleste
Salah ha incontrato diverse difficoltà durante la partita contro l’Argentina, con molte azioni che non sono andate come sperato. Il giocatore egiziano ha mostrato fatica nel trovare spazio e nel mantenere il ritmo durante i primi tempi. La sua prestazione è stata caratterizzata da alcuni tentativi di sblocco che non sono andati a buon fine, evidenziando le sfide affrontate in campo.
di Francesco Spagnolo Partita difficile per Salah contro l’Argentina. Il giocatore egiziano ha faticato forse più del previsto. Ecco come è andata la sua partita. Il calciomercato della Juventus passa inevitabilmente dalle grandi sfide dei Mondiali, e i fari degli osservatori bianconeri sono rimasti puntati stabilmente su Salah durante la clamorosa sfida degli ottavi di finale dei Mondiali tra Argentina ed Egitto. La partita, terminata con un pirotecnico e beffardo 3-2 a favore dell’Albiceleste, ha sancito l’eliminazione dei Faraoni al termine di una vera e propria battaglia. Analizzando nel dettaglio la prestazione fornita dall’ex Liberpool, balza subito all’occhio come il fuoriclasse sia rimasto in campo per l’intera durata del match, accumulando ben minuti: 90 di gioco effettivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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