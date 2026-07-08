Salah ha incontrato diverse difficoltà durante la partita contro l’Argentina, con molte azioni che non sono andate come sperato. Il giocatore egiziano ha mostrato fatica nel trovare spazio e nel mantenere il ritmo durante i primi tempi. La sua prestazione è stata caratterizzata da alcuni tentativi di sblocco che non sono andati a buon fine, evidenziando le sfide affrontate in campo.

di Francesco Spagnolo Partita difficile per Salah contro l’Argentina. Il giocatore egiziano ha faticato forse più del previsto. Ecco come è andata la sua partita. Il calciomercato della Juventus passa inevitabilmente dalle grandi sfide dei Mondiali, e i fari degli osservatori bianconeri sono rimasti puntati stabilmente su Salah durante la clamorosa sfida degli ottavi di finale dei Mondiali tra Argentina ed Egitto. La partita, terminata con un pirotecnico e beffardo 3-2 a favore dell’Albiceleste, ha sancito l’eliminazione dei Faraoni al termine di una vera e propria battaglia. Analizzando nel dettaglio la prestazione fornita dall’ex Liberpool, balza subito all’occhio come il fuoriclasse sia rimasto in campo per l’intera durata del match, accumulando ben minuti: 90 di gioco effettivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Serata complicata per Salah in Argentina Egitto: il giocatore accostato alla Juve ha faticato contro l’Albiceleste

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