Marmoush è entrato in campo durante la partita tra Egitto e Argentina, ma non ha inciso sull’esito. La sua presenza è avvenuta in un momento difficile per la nazionale egiziana, il che potrebbe aver influenzato la sua prestazione. La partita ha visto l’Egitto affrontare una sconfitta, senza che il giocatore riuscisse a cambiare l’andamento dell’incontro. La sua partecipazione è stata limitata e non ha prodotto azioni decisive.

di Francesco Spagnolo Marmoush contro l’Argentina è entrato nel momento più difficile per il suo Egitto e questo ha sicuramente pesato sulla prestazione. Il mercato della Juventus si infiamma attorno ai palcoscenici dei Mondiali. Tra i profili più seguiti dagli scout bianconeri c’è Marmoush, l’attaccante dell’Egitto che sta attirando l’attenzione delle grandi big europee. La recente sfida degli ottavi di finale, che ha visto l’Egitto arrendersi per 3-2 all’Argentina dopo una clamorosa rimonta firmata da Messi e compagni, ha offerto un ulteriore banco di prova per valutare l’impatto del calciatore in contesti di massima pressione internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marmoush entra e non incide con l’Egitto: come è andata la partita del giocatore accostato alla Juve contro l’Argentina

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