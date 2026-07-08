Durante la partita degli ottavi di finale contro l’Egitto, il giocatore argentino ha segnato un gol. In seguito, Daniele Adani, commentatore televisivo, ha festeggiato con entusiasmo nella sua camera d’hotel. Si è versato acqua in faccia e ha detto che il numero 10 si era idratato. La vittoria dell’Argentina ha provocato la sua reazione di gioia.

Argentina es un sentimiento, no puedo parar. La rimonta dell'Argentina agli ottavi di finale contro l'Egitto ha fatto esplodere di gioia Daniele Adani. Sotto 2-0, l'albiceleste negli ultimi 13 minuti ha ribaltato l'incontro spinta da un immenso Lionel Messi, autore di due assist e un gol. Il numero dieci dell'Argentina ha siglato la rete più importante, quella del momentaneo 2-2, con un tiro che si è insaccato dopo aver colpito la parte interna della traversa. Per festeggiare la marcatura, il commentatore della Rai, Daniele Adani, ha pubblicato un reel sui propri canali social. Nella scena, l'opinionista si versa un'intera bottiglia di acqua ghiacciata sulla testa mentre in sottofondo si sente l'audio della telecronaca della partita precedente contro Capo Verde. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Segna Messi, Adani esplode dalla gioia in camera d'hotel e si versa l'acqua in faccia: «Si è idratato il numero 10»

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Lele Adani racconta il goal di Messi in Argentina-Capo Verde:Tutti in piedi per il numero 10

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