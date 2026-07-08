se mio nonno avesse le ruote la battuta di giorgia meloni al vertice nato sui vincoli di spesa

Durante una conferenza stampa al vertice Nato in Turchia, la premier ha risposto a una domanda sulla possibilità di aumentare i fondi senza vincoli di spesa con una battuta, dicendo: “Se mio nonno avesse le ruote”. La dichiarazione è stata fatta mercoledì 8 luglio, al termine dell'incontro. La discussione riguardava i limiti finanziari imposti ai Paesi membri e le eventuali risorse da destinare alla difesa.

Mercoledì 8 luglio, durante la conferenza stampa al termine del vertice Nato ad Ankara, in Turchia, Giorgia Meloni ha risposto a diverse domande. A quella su quanto sarebbe disposta a spendere se non avesse vincoli di spesa, la premier ha risposto con una battuta: “Se mio nonno avesse le ruote.“. Prima aveva spiegato di essere “convinta che dobbiamo rafforzare le nostre spese in difesa e sicurezza, soprattutto nel concetto ampio di difesa e sicurezza che ho. Chiaramente bisogna farlo con un equilibrio perché l’unica cosa che non farò e che non sono disposta a fare è togliere risorse ad altri capitoli che considero ugualmente importanti”. Dopo la battuta sul nonno, ha aggiunto che “questa accusa strumentale che viene fatta di un’Italia che chiude gli ospedali per comprare i carri armati è ridicola, ed è per me un limite invalicabile. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Se mio nonno avesse le ruote..., la battuta di Meloni in conferenza stampa al Vertice Nato

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