Tra gennaio 2025 e maggio 2025, le autorità fiscali hanno sequestrato 4,7 miliardi di euro agli evasori. In questo periodo, sono state accertate operazioni di contrasto all’evasione, ma si tratta solo di una porzione di un fenomeno che si stima coinvolga circa 100 miliardi di euro ogni anno. La differenza tra le somme sequestrate e l’evasione totale evidenzia un divario considerevole.

di Claudio Trevisan Da gennaio 2025 allo scorso 31 maggio (17 mesi), la Guardia di finanza aveva sequestrato 4,7 miliardi di euro agli evasori. Purtroppo, è solo una goccia in un oceano di evasioni visto che abbiamo un’evasione fiscale strutturale annuale di circa 100 miliardi di euro. La Guardia di finanza da sola non riesce a stanare la maggioranza degli evasori. In Europa il sistema fiscale ROTRUT utilizzato dalla Svezia è considerato uno dei più efficaci per far emergere attività che prima sfuggivano al fisco. Con ROT (manutenzioniristrutturazioni della casa) e RUT (pulizie, giardinaggio, assistenza domestica, traslochi etc,) il contribuente ottiene una riduzione fiscale significativa sul costo della manodopera (il beneficio viene applicato direttamente in fattura e l’impresa recupera la quota dallo Stato). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilfattoquotidiano.it - Se l’Italia non segue il modello svedese di lotta all’evasione è perché manca la volontà politica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mancamenti, il punto di Mario Manca: perché la vittoria di Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip non è politicaMario Manca spiega che la vittoria di Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip non ha un valore politico.

Leggi anche: «Non ho dovuto scegliere tra essere una ministra presente e una madre presente». Il modello svedese di congedo parentale, il marito che l'ha seguita, e il confronto con l'Italia: tutto nell'articolo

Argomenti più discussi: Settimana corta: a che punto è l’Italia rispetto all’Europa?; Quando il caldo rende più difficile e faticoso curarsi; Ecoforum 2026. I dati del sondaggio Ipsos: il 44% chiede al Governo di incentivare le rinnovabili; Trump oltre ogni limite contro Meloni: Serve un ordine restrittivo.

Il caldo non segue la distanza dall’Africa, segue le correnti. È per questo che, in certe configurazioni, può colpire più il Nord Italia del Sud, anche se il Sud è molto più vicino al Nord Africa. Quando una saccatura affonda tra Atlantico, Penisola Iberica e Marocco x.com