Mario Manca spiega che la vittoria di Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip non ha un valore politico. L’autore sottolinea come il risultato sia stato determinato da fattori legati alla partecipazione televisiva e non da scelte ideologiche o politiche. Viene evidenziato che il pubblico ha votato sulla base di considerazioni personali e di intrattenimento, e non per un endorsement politico. Il commento si concentra sulla distinzione tra il contesto del reality e le implicazioni di natura politica.

Mussolini ha vinto il Grande Fratello Vip perché ha tutto quello che un concorrente di un reality dovrebbe avere: gusto per la polemica, battuta sempre pronta, esuberanza e leggerezza. Una vittoria, questa del Grande Fratello Vip, che è stata la ciliegina sulla torta di un percorso che ha portato Alessandra Mussolini a specializzarsi sempre più nel ruolo di personaggio televisivo tout court. Un ruolo che deve piacerle parecchio, visto che ha pian piano abbandonato i talk show televisivi che frequentava ai tempi della sua discesa in campo nella Casa della Libertà per destreggiarsi in cornici decisamente più esotiche. Come La pupa e il secchione, un programma nel quale era chiamata a giudicare delle coppie formate da una pupa stupidella e da un nerd quasi sempre vergine venendo una volta quasi alle mani con Vittorio Sgarbi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mancamenti, il punto di Mario Manca: perché la vittoria di Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip non è politica

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