Se l’ambizione a scrivere bene è la vera sfida all’Ia

Da ilmanifesto.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da fine luglio è in vendita un numero speciale di fumetti, con una copertina dedicata a Dylan Dog e storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. La pubblicazione si presenta come un’edizione inedita, composta da due puntate. La prima parte è uscita il 29 luglio e contiene queste storie, che si aggiungono ai personaggi e ai generi già noti ai lettori. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sul contenuto delle storie o sulle eventuali altre puntate.

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Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Chi è senza peccato scagli la prima pietra – «e quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani». Anche oggi purtroppo ci sono paesi dove le donne accusate di adulterio rischiano di essere ammazzate, e nessuno che chieda ai loro giudici implacabili di interrogarsi sui loro stessi comportamenti. Ma anche nelle nostre terre felici è impressionante la facilità con cui intentiamo processi pubblici (per fortuna incruenti, ma a volte feroci sul piano verbale) nei confronti di persone ignote, le cui colpe dovremmo conoscere bene, se solo ci guardassimo allo specchio. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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