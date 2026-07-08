Scrutini ed esami | ricorsi entro 60 giorni al TAR o 120 al Capo dello Stato reclami al Dirigente scolastico Indicazioni

Gli studenti e le famiglie possono presentare ricorsi contro gli esami e gli scrutini entro 60 giorni al TAR o 120 giorni al Capo dello Stato. I reclami devono essere indirizzati al dirigente scolastico, che è l’autorità responsabile delle procedure di scrutinio e di esame. L’USR Lazio ha precisato che le contestazioni devono essere presentate alla stessa autorità che ha concluso il procedimento.

In via preliminare, l’USR Lazio precisa che i reclami contro le procedure di scrutinio e di esame devono essere presentati alla stessa autorità responsabile dell’atto conclusivo del procedimento. Nel caso delle scuole statali, il riferimento è al Dirigente scolastico. Per le scuole paritarie, invece, il riferimento è al Coordinatore delle attività didattiche ed educative. Di conseguenza, possono essere impugnati alternativamente in due modi: con ricorso al TAR oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato. Nel caso del ricorso straordinario al Capo dello Stato, previsto dal DPR 11991971, il termine è invece di 120 giorni, sempre decorrenti dalla pubblicazione degli esiti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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