Quando gli alimenti uccidono | ecco la top 5 dei cibi più ‘letali’

Negli ultimi anni, le reazioni allergiche a determinati alimenti hanno attirato l'attenzione soprattutto in seguito a episodi gravi verificatisi durante pasti in ristoranti, mense o a casa. Questi eventi spesso coinvolgono alimenti contaminati o ingredienti sconosciuti, causando reazioni acute che in alcuni casi si sono rivelate fatali. La questione riguarda alcuni dei cibi più pericolosi, spesso presenti nelle nostre tavole, che sono stati identificati come i più rischiosi in termini di sicurezza alimentare.

(Adnkronos) – Il fenomeno dell'allergia alimentare balza agli onori delle cronache solo in occasione di eventi drammatici che si verificano al ristorante, a mensa, a cena a casa di amici, o in altre occasioni di vita quotidiana a seguito dell'ingestione di 'alimenti contaminati'. Alcuni cibi, infatti, possono uccidere. "In Italia la top 5 delle allergie.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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