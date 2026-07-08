Durante un'operazione di controllo nel quartiere Aurelio di Roma, la Polizia di Stato ha scoperto una polveriera domestica. Un uomo è stato arrestato, mentre altri sono stati denunciati. Sono stati sequestrati materiali e oltre 3.000 euro di sanzioni sono state comminate. L’intervento ha portato al sequestro di sostanze e strumenti considerati pericolosi. Nessuna altra persona è stata coinvolta e non ci sono feriti.

È di un arresto, una denuncia e oltre 3.000 euro di sanzioni il bilancio dell’ultima operazione di controllo del territorio condotta dalla Polizia di Stato nel quadrante Aurelio di Roma. L’intervento, finalizzato a contrastare criminalità e degrado, è stato realizzato attraverso una serie di verifiche mirate nelle aree più esposte a fenomeni di microcriminalità e illegalità diffusa. Controlli straordinari nel quadrante Aurelio Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta sotto il coordinamento del XIII Distretto Aurelio, in collaborazione con la Guardia di Finanza e il XIII Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Scoperta una polveriera domestica a Roma: arrestato un uomo, denuncia e sequestri

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