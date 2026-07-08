scontro italia germania sui tassi bce

La Bce si trova di fronte a divisioni interne sulla politica monetaria. I falchi, guidati da Isabel Schnabel, sostengono la necessità di aumentare nuovamente i tassi di interesse per raggiungere l’obiettivo di inflazione al 2 per cento. Al contrario, altri membri preferiscono mantenere i tassi attuali o adottare misure più cautious. La discussione riguarda l’orientamento futuro delle politiche monetarie, senza che siano stati ancora definiti i prossimi passi ufficiali.

Altro che tregua. Alla Bce è ormai guerra aperta sulla prossima mossa di politica monetaria. Da una parte i falchi, guidati da Isabel Schnabel, che continuano a ritenere necessario un nuovo rialzo dei tassi per riportare l'inflazione stabilmente al 2 per cento. Dall'altra Fabio Panetta, che lancia un avvertimento destinato ad arrivare direttamente sul tavolo di Christine Lagarde: il 2026 non è il 2022 e reagire al nuovo choc energetico con la stessa ricetta adottata dopo l'invasione russa dell'Ucraina rischierebbe di trasformarsi in un errore di politica monetaria. Solo due settimane fa, in un'intervista a Die Zeit, la Schnabel, membro del... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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