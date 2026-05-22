Dalla Bce nessuna anticipazione sui tassi

La presidente della Banca centrale europea non ha fornito indicazioni sulle prossime decisioni riguardanti i tassi di interesse. Durante un intervento pubblico, non sono state fatte anticipazioni o commenti specifici sulla riunione prevista tra circa due settimane. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito alle possibili variazioni o alle linee di politica monetaria che saranno adottate. La mancanza di dettagli ha lasciato in sospeso le aspettative di mercato in vista della prossima decisione.

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La presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde non si fa scappare niente rispetto alle decisioni che verranno prese l’11 giugno. La presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde non si fa scappare neanche un accenno alla decisione che tra un paio di settimana verrà presa sui tassi d’interesse. La ripresa dell’inflazione lascia infatti immaginare che potrebbe esserci un rialzo dei tassi per riportare la rotta in scia al raggiungimento stabile del 2%, che resta l’obiettivo dichiarato. “Alla fine di aprile – ricorda Lagarde – abbiamo deciso di mantenere invariati i tre principali tassi di interesse della Bce. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dalla Bce nessuna anticipazione sui tassi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bitcoin Won't Make New Highs. ETH Will | Henrik Zeberg Sullo stesso argomento BCE, Cipollone: possibile intervento sui tassi per l’inflazione in Iran? Punti chiave Come influenzerà il conflitto in Iran le decisioni della BCE? Quali settori subiranno il rincaro dei prezzi per via dei trasporti? Chi... BCE, De Guindos: “Serve prudenza sui tassi per tensioni in Iran? Punti chiave Come influenzerà il conflitto in Iran la decisione della BCE a giugno? Perché lo shock energetico potrebbe colpire l'inflazione prima...