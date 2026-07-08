Lionel Scaloni ha dichiarato che non si tratta di un allenatore mago, ma di qualcuno che dà semplicemente alcune istruzioni ai giocatori. Ha spiegato che con pochi consigli si ottengono i risultati desiderati, sottolineando una metodologia diretta e pragmatica. Le sue parole sono state paragonate a quelle di uno chef noto per innovare in modo semplice. La sua filosofia di gestione viene descritta come destrutturante del calcio tradizionale.

Scaloni il Ferran Adrià del pallone. Subito una statua per Lionel Scaloni l’uomo che destruttura il football. Il Ferran Adrià del pallone. Se possibile, lo vorremmo a Napoli quando Massimiliano Allegri deciderà di porre fine alla sua avventura. De Laurentiis se ne ricordi ( noi ci auguriamo che ci sia ancora lui alla guida del club ). Un allenatore arrivato in punta di piedi. Che non si atteggia mai a inventore, a creatore di chissà cosa. Ad alchimista del calcio. Eppure è l’uomo che ha stravolto in positivo la vita di Messi e dell’Argentina tutta. Prima di lui, Messi era uno zombie per la Nazionale argentina. Sì, ci fu la finale del 2014 ma non fu mai decisivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Scaloni destruttura il calcio: “Quale allenatore mago. I giocatori lì metti là, gli dici tre o quattro cose, questa è la verità”

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