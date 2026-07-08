Un presidio si è svolto davanti al Tribunale di Latina per chiedere giustizia in seguito alla morte di Satnam Singh. La manifestazione è stata organizzata da rappresentanti sindacali, tra cui Landini della Cgil, che ha affermato che l’episodio non è isolato, ma fa parte di un sistema da contrastare. La protesta ha coinvolto persone che chiedono responsabilità e cambiamenti nelle condizioni di lavoro.

Un presidio davanti al Tribunale di Latina per chiedere giustizia per Satnam Singh e ribadire che la sua morte non può essere considerata un episodio isolato. Nel giorno della sentenza che ha visto la condanna a 16 anni del datore di lavoro accusato di omicidio volontario con dolo eventuale, la Cgil ha organizzato una manifestazione alla quale ha preso parte anche il segretario generale Maurizio Landini. L’iniziativa è promossa dalla Cgil Roma e Lazio, dalla Flai Cgil Roma e Lazio, dalla Cgil Frosinone e Latina e dalla Flai Cgil Frosinone e Latina, che si sono ritrovate nella piazza antistante il palazzo di giustizia mentre la Corte d’Assise è riunita in camera di consiglio per decidere sul processo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Satnam Singh, Landini (Cgil):” Non caso isolato, ma sistema che va contrastato”

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Processo Satnam Singh, Landini a Latina per il presidio della Cgil latinaquotidiano.it/processo-satna… #SatnamSingh #MaurizioLandini #Cgil #Latina #TribunaleDiLatina #Caporalato #Sfruttamento #Lavoro x.com

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