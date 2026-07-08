Un imprenditore dell’agro pontino è stato condannato a 16 anni di carcere per aver abbandonato un lavoratore con l’arto amputato, senza prestare soccorso, nel giugno 2024. Il bracciante, portato via dall’azienda, è stato lasciato davanti alla propria abitazione con il braccio che era stato tagliato da un macchinario. La sentenza riguarda la mancata assistenza e il comportamento dell’imprenditore nei confronti del lavoratore in seguito all’incidente.

E’ stato condannato a 16 anni Antonello Lovato, il titolare dell’impresa agricola dell’agro pontino che nel giugno 2024 non ha soccorso uno dei suoi lavoranti, il bracciante Satnam Singh, portato via dall’azienda e abbandonato davanti a casa con accanto il braccio che un macchinario gli aveva amputato. Sono stati i parenti dell’uomo, all’epoca, a chiamare i soccorsi, ma le sue ferite erano troppo gravi, troppo il tempo trascorso fra l’incidente e l’arrivo in ospedale, troppo grave l’emorragia. Singh era uno dei tanti fantasmi che nell’agro pontino lavorano a nero per pochi spicci, Lovato non voleva rischiare controlli e sanzioni. Per questo, quando la macchina avvolgi-plastica ha strappato via il braccio di Singh,si è limitato a portarlo lontano dai suoi campi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Satnam Singh, 16 anni di carcere per l’imprenditore che lo ha scaricato a casa senza soccorrerlo

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