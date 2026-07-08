Sara ha conseguito la maturità con 100 e lode a nove anni dalla diagnosi di spettro autistico. Fin da piccola, ha mostrato una grande passione per le lingue, che le hanno permesso di affrontare con successo l’esame. La tecnologia è stata fondamentale nel suo percorso, offrendo strumenti di supporto e apprendimento. La giovane ha dimostrato come l’uso delle tecnologie possa favorire l’inclusione e il successo scolastico per studenti con bisogni speciali.

Milano, 8 luglio 2026 – Sara ha sempre amato le lingue: sono state la sua forza, sin da quando era piccina e lo sono state anche alla Maturità. È nata in Italia, ad agosto festeggerà 19 anni, è madrelingua spagnola (la mamma è originaria della Colombia e il papà del Perù), padroneggia l’inglese con scioltezza (è anche la lingua nella quale si sente più a suo agio) e conosce il portoghese, il francese e pure il cinese. Arriva al traguardo del liceo linguistico Marconi con un 100, conquistato una prova dopo l’altra. “È sempre stata molto intelligente, ma all’inizio faticavamo anche noi a capirla – racconta la mamma, Victoria Dinas –. A due anni e mezzo non parlava, ma leggeva e noi restavamo scioccati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sara, la maturità con 100 nove anni dopo la diagnosi di spettro autistico: “La tecnologia è stata la prima chiave”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

STERMINIO della Famiglia Schauer - l'INSOSPETTABILE Vicino di Casa - True Crime

Notizie e thread social correlati

Nello Pizza alla conferenza stampa delle famiglie di ragazzi con lo spettro autistico: "Un'iniziativa che meritava la giusta attenzione"Questa mattina ho seguito una conferenza stampa organizzata dalle famiglie di ragazzi con sindrome dello spettro autistico.

Bari, «Io e la Maturità a 71 anni, ho vinto la mia sfida, ora sono tra i superbravi». Antonella Leone si è diplomata con 100 all’Artistico di CoratoUna donna di 71 anni si è diplomata con 100 all’Artistico di Corato, dopo aver affrontato l’esame di maturità.

Argomenti più discussi: Sara, la maturità con 100 nove anni dopo la diagnosi di spettro autistico: La tecnologia è stata la prima chiave; Maturità a Padova: ecco i centini di Marchesi, Calvi, Da Vinci, Selvatico e Bruni; La Maturità in dirittura d’arrivo Iniziano ad arrivare i primi 100; Marco Frigo alla sua prima Grande Boucle: Non sarà un Tour de France nell'anonimato · Ciclismo su strada.

Sara, la maturità con 100 nove anni dopo la diagnosi di spettro autistico: La tecnologia è stata la prima chiaveLa giovane – che parla cinque lingue – ha centrato il traguardo al liceo linguistico Marconi: A scuola si è aperta al mondo, fondamentale il lavoro di squadra con insegnanti e compagni di classe ... ilgiorno.it

Intervista esclusiva Paolo Garbisi, mediano d’apertura della nazionale italiana, parla della partita contro il Giappone x.gd/AZUFz In vista della sfida nella Nations Championship, abbiamo intervistato direttamente il cervello della squadra azzurra, Paolo Garbis x.com

Come studiare biologia e chimica per la maturità da zero reddit