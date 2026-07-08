Nel 2024, la sanità pubblica lombarda ha aumentato il numero di assunti, ma le fughe di personale persistono. Nonostante le nuove assunzioni, gli organici restano sotto pressione, con molti operatori che abbandonano il settore. La situazione evidenzia come il sistema sanitario regionale sia ancora sotto dimensionato rispetto alle esigenze. Le uscite continuano a superare le nuove entrate, aggravando la carenza di personale e complicando la gestione delle strutture sanitarie.

Milano – La sanità pubblica lombarda registra nel 2024 un aumento del personale, ma continua a fare i conti con una criticità sempre più evidente: troppi lavoratori lasciano il Servizio sanitario pubblico. È quanto emerge dall’analisi elaborata da Uil Lombardia e Uil Fp Lombardia sui dati del Conto annuale della ragioneria generale dello Stato, relativi a l personale dipendente dal 2001 al 2024. Stando all’ultimo dato disponibile relativo a due anni fa, il personale complessivo del servizio sanitario pubblico in Lombardia, considerando tempo indeterminato e rapporti flessibili, raggiunge 112.360 unità, con un incremento di 912 lavoratori rispetto al 2023. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sanità lombarda al bivio, le nuove assunzioni non frenano le fughe: “Organici all’osso”

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