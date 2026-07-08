L’audizione dell’Istat alla Camera ha evidenziato una crisi strutturale del Servizio sanitario nazionale, con segnali di invecchiamento del personale, riduzione delle figure professionali e crescenti differenze tra le aree del Paese. Il segretario di Anaao Assomed ha sottolineato che queste problematiche richiedono interventi immediati per invertire la tendenza. La situazione attuale indica un progressivo peggioramento delle condizioni del sistema sanitario pubblico.

L’audizione dell’Istat alla Camera certifica una crisi del Ssn che non può più essere ignorata. La pensa così Pierino Di Silverio, segretario nazionale di Anaao Assomed, secondo cui “il Servizio sanitario Nazionale sta invecchiando, si sta svuotando di professionisti e stanno aumentando le diseguaglianze tra territori”. “Ci sono documenti che dovrebbero far tremare i banchi del Parlamento, e questa memoria dell’Istituto nazionale di statistica è uno di questi”, afferma Di Silverio. “Non è il solito atto di accusa sindacale, sono numeri ufficiali, certificati, incontrovertibili”. Una crisi strutturale per la sanità. Secondo il sindacato dei... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanità, la crisi strutturale del Ssn e le proposte di Anaao per invertire la rotta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sanità: le sfide del Ssn e le potenzialità dell’innovazione al centro di Cantiere SaluteOltre 4,5 milioni di italiani rinunciano a visite, esami e cure a causa delle lunghe liste d’attesa.

Leggi anche: Parola all’Italia in 100 città: "I cittadini protagonisti. È ora di invertire la rotta"

Temi più discussi: ?Liste d’attesa, personale in crisi, rinuncia alle cure e fuga dei pazienti fuori regione. Dall'Istat la fotografia di una sanità italiana che è sotto stress; Sanità privata: subito il rinnovo dei contratti; Venezuela. Ospedali e sanità cattolica non si fermano anche dopo il terremoto; La ricerca come infrastruttura della sicurezza sanitaria.

Sanità, la crisi strutturale del Ssn e le proposte di Anaao per invertire la rottaPer il sindacato dei medici dirigenti la sanità pubblica continua a perdere professionisti perché non è più attrattiva ... lapresse.it

Sanità, crisi strutturale: l’intervento del 20 marzo 2026Mentre piovono ricorsi contro le nomine dei direttori generali decise dalla Giunta regionale – ricorsi che mettono in discussione diverse poltrone della sanità – il Servizio sanitario regionale ... unionesarda.it