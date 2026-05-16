Parola all’Italia in 100 città | I cittadini protagonisti È ora di invertire la rotta

"In un’epoca in cui la politica sembra parlare sempre alle persone e mai con le persone, il progetto Nova – Parola all’Italia prova a invertire la rotta – così affermano gli organizzatori –. Non si tratta del classico evento con palco, slogan e interventi calati dall’alto. Al contrario, è un’iniziativa costruita su un metodo partecipativo chiamato Open Space Technology, che mette davvero al centro i partecipanti". In questo formato innovativo "i temi non vengono imposti dall’alto, ma proposti direttamente dalle persone presenti; i gruppi di lavoro si formano in modo spontaneo e aperto, sulla base degli interessi e delle priorità emerse; ogni contributo viene raccolto e restituito in report condivisi, accessibili a tutti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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