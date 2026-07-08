Sanità in Campania gli Ordini dei Medici chiedono un tavolo permanente per il futuro del sistema

Gli Ordini dei Medici in Campania chiedono l’istituzione di un tavolo permanente per il sistema sanitario regionale. Durante un incontro, hanno sottolineato di aver riscontrato attenzione e disponibilità da parte delle istituzioni su temi strategici. L’obiettivo è creare un confronto continuo e stabile per affrontare le sfide del settore. La richiesta nasce dalla volontà di collaborare in modo costruttivo per migliorare la sanità locale.

“Un confronto positivo e costruttivo dal quale può nascere una collaborazione stabile nell’interesse della sanità campana”. “Abbiamo riscontrato attenzione e disponibilità all’ascolto su temi strategici per il futuro del sistema sanitario regionale. Per questo abbiamo proposto l’istituzione di un tavolo permanente di consultazione che coinvolga gli Ordini dei Medici nella programmazione e nel monitoraggio delle principali riforme della sanità campana”. Centrale la richiesta di attuare una programmazione della rete assistenziale regionale ideata, attuata e governata da una cabina di regia unica. “Serve una visione d’assieme. Piano ospedaliero e piano territoriale devono essere parte di un’unica pianificazione che coinvolga ospedali, Case della Comunità e strutture private accreditate. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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