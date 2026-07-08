San Giuseppe | antica preghiera per ottenere il suo intervento provvidenziale

L’antica preghiera a San Giuseppe che si recita per 9 giorni per invocare il suo aiuto in ogni necessità della vita e affidarsi con amore alla potente custodia del padre putativo di Gesù. L’orazione rappresenta lo strumento più potente e diretto per entrare in comunione con Dio: un vero e proprio “respiro” dell’anima, che richiede tuttavia la giusta disposizione del cuore. Pregare, infatti, non significa soltanto presentare al Signore un elenco di suppliche per le nostre urgenze quotidiane, ma consiste innanzitutto in un dialogo profondo, un’occasione privilegiata per tessere una relazione viva con Lui e offrirgli il nostro ringraziamento. In questo cammino non siamo mai soli. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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SACRO MANTO DI SAN GIUSEPPE: La potente Preghiera dei 30 Giorni per ottenere ogni Grazia

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