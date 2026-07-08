samsung corre a mille ma alla borsa non basta

Le azioni di Samsung hanno registrato un balzo significativo, ma il mercato azionario ha chiuso in calo. Nonostante i risultati positivi dell’azienda, le aspettative degli investitori non sono state soddisfatte. Le quotazioni sono scese, riflettendo una delusione generale, anche se i dati aziendali erano favorevoli. La giornata si è conclusa con il mercato in negativo, nonostante i numeri incoraggianti comunicati dall’azienda.

Il mercato è fatto di numeri, certo, ma anche di aspettative. E in certi casi, non importa quanto i numeri siano incredibili, le aspettative vengono comunque deluse e il mercato chiude in rosso. Lo sa bene Samsung. Ieri il colosso tech sudcoreano ha detto di aspettarsi un utile operativo di circa 51 miliardi di euro per il secondo trimestre dell'anno: il terzo record consecutivo, un utile che vale quasi 19 volte (+1.800%) quello dello stesso periodo dello scorso anno e ben superiore a quanto guadagnato negli ultimi tre anni. Non solo, secondo le stime, il fatturato della divisione dei semiconduttori per il solo 2026 dovrebbe superare quello accumulato negli oltre quarant'anni in cui la società ha prodotto chip. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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