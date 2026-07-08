Un confronto tra un leader politico e un ufficiale dell’esercito si è svolto nelle zone periferiche di una città toscana. Durante l’incontro, si è parlato di ripartire dalle periferie e delle difficoltà di comunicazione, con un commento che ha sottolineato come spesso le persone non siano state comprese. L’evento ha attirato l’attenzione sulle questioni di rappresentanza e di attenzione alle aree meno centrali della città.

Firenze, 8 luglio 2026 – Ripartire dalle periferie. Insieme ai problemi di comunicazione (“Non ci hanno capito”), è una tipica frase del luogocomunismo politico. Di solito viene usata a sinistra per ripromettere a sé stessi la necessità di riallacciare il rapporto con il territorio e con il popolo, due entità mitologiche che sfuggono alla piena comprensione di partiti e leader. Stavolta invece tocca alla destra, dove è in corso un interessante duello fra Matteo Salvini e Roberto Vannacci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Salvini.

© Quotidiano.net - Salvini-Vannacci, duello nelle periferie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Salvini-Vannacci, duello nelle periferie

Notizie e thread social correlati

De Maria (PD). Giornata delle Periferie. Una occasione di presenza e riflessione nelle periferie delle nostre città Durante la giornata delle Periferie, un rappresentante del Partito Democratico ha partecipato a un evento dedicato alle aree periferiche delle città.

Periferie: Save the Children, nelle grandi città un minore su dieci vive nelle aree più fragiliSecondo un rapporto recente, in molte grandi città un minore su dieci vive in quartieri considerati particolarmente vulnerabili.

Temi più discussi: Salvini e Vannacci, un altro duello (a distanza): Il leghista: Delusione umana. Il generale: Nessun rancore; Salvini ripudia il generale Vannacci: Resta fuori, ci tratta da falliti; Sondaggi politici, la Lega di Salvini avanza e stacca di oltre un punto Futuro Nazionale di Vannacci; Il potere logora anche chi ce l’ha.

Salvini derubato da Vannacci: il gioielliere Roggero sceglie FnIl segretario della Lega aveva costruito intorno al caso Roggero lo slogan elettorale la difesa è sempre legittima. Ma Futuro nazionale con l'odg a firma Ziello ha superato il Corroccio. Da allora, ... ilfoglio.it

Vannacci è l'alternativa a Meloni - dal carcere l'intervista a Gianni Alemanno reddit

Il nuovo sgambetto di Vannacci a Salvini e Zaia, cena con 100 imprenditori nella roccaforte del Doge: chi siederà al tavolo con l’ex generaleMentre Salvini annulla il vertice con Zaia, Vannacci raccoglie 50mila euro e consensi tra gli industriali veneti ... ilfattoquotidiano.it