Salute | Linoci Fiao ‘dopo la legge su obesità ora servono azioni concrete’
Dopo l'approvazione della legge che riconosce l'obesità come malattia cronica, si sottolinea la necessità di mettere in atto azioni concrete. È importante garantire un accesso equo alle cure per tutti i pazienti, considerando che si tratta di una condizione multifattoriale e recidivante. La legge rappresenta un risultato significativo, ma ora si richiede un intervento pratico per tradurre in realtà le misure previste.
"Sull'obesità infantile e giovanile oggi serve una sola cosa: azione. L'approvazione della legge che ha riconosciuto l'obesità come malattia cronica, multifattoriale e recidivante rappresenta un traguardo importante ma adesso è necessario attuarla per garantire un accesso equo alle cure a tutti i pazienti". Lo ha detto Eligio Linoci, presidente dell'associazione La Mattina dopo Aps e vicepresidente Fiao-Federazione italiana associazioni obesità, in occasione dell'ottavo Italian Barometer Obesity Forum, che si è svolto a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Salute: Linoci (Fiao), dopo la legge su obesità ora servono azioni concrete
Notizie e thread social correlati
Linoci (Fiao): "Azioni per rendere operativa la legge su obesità"Oggi è stata approvata una legge che riconosce l'obesità come malattia cronica, multifattoriale e recidivante.
Malattie rare: Scopinaro (Uniamo), ‘diagnosi tardiva per le donne, servono azioni concrete’Le donne ricevono diagnosi di malattie rare più tardi rispetto agli uomini, secondo una ricerca condotta dall'università e dai dati elaborati dal...
Si parla di: Linoci (Fiao): Azioni per rendere operativa la legge su obesità.
Linoci (Fiao): Azioni per rendere operativa la legge su obesitàRoma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - Sull'obesità infantile e giovanile oggi serve una sola cosa: azione. È stata approvata una legge che ha riconosciuto l'obesità come malattia cronica, multifattoriale ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Obesità in Italia: nasce la FIAO, l’alleanza di 7 associazioni di pazientiL'obiettivo della neonata FIAO è dare voce ai malati, tutelarne i diritti e contribuire a promuovere un dibattito per il contrasto all'obesità, riconosciuta come emergenza prioritaria dallo stesso ... quotidiano.net