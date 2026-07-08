Dopo l'approvazione della legge che riconosce l'obesità come malattia cronica, si sottolinea la necessità di mettere in atto azioni concrete. È importante garantire un accesso equo alle cure per tutti i pazienti, considerando che si tratta di una condizione multifattoriale e recidivante. La legge rappresenta un risultato significativo, ma ora si richiede un intervento pratico per tradurre in realtà le misure previste.

"Sull'obesità infantile e giovanile oggi serve una sola cosa: azione. L'approvazione della legge che ha riconosciuto l'obesità come malattia cronica, multifattoriale e recidivante rappresenta un traguardo importante ma adesso è necessario attuarla per garantire un accesso equo alle cure a tutti i pazienti". Lo ha detto Eligio Linoci, presidente dell'associazione La Mattina dopo Aps e vicepresidente Fiao-Federazione italiana associazioni obesità, in occasione dell'ottavo Italian Barometer Obesity Forum, che si è svolto a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Salute: Linoci (Fiao), dopo la legge su obesità ora servono azioni concrete

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