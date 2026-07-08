Oggi è stata approvata una legge che riconosce l'obesità come malattia cronica, multifattoriale e recidivante. Per affrontare questa condizione nei bambini e nei giovani, si richiede ora un'azione concreta per rendere operativa la normativa. Le dichiarazioni ufficiali sottolineano l'importanza di passare dalla teoria alla pratica, ma non sono stati forniti dettagli su misure specifiche o tempistiche.

Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - "Sull'obesità infantile e giovanile oggi serve una sola cosa: azione. È stata approvata una legge che ha riconosciuto l'obesità come malattia cronica, multifattoriale e recidivante. Adesso bisogna renderla concreta, attuandola e garantendo un servizio di cura equo per tutti i pazienti". Lo ha affermato Eligio Linoci, presidente dell'associazione 'La Mattina dopo Aps' e vicepresidente Fiao-Federazione italiana associazioni obesità, in occasione dell'ottavo Italian Barometer Obesity Forum, che si è tenuto a Roma. L'appuntamento, che ha visto la partecipazione di istituzioni, esperti, società scientifiche e associazioni pazienti, ha promosso un confronto sulle strategie da mettere in campo per contrastare l'epidemia di sovrappeso e obesità che riguarda il nostro Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Linoci (Fiao): "Azioni per rendere operativa la legge su obesità"

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