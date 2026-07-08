Salerno saluto romano alla commemorazione di Carlo Falvella | il giovane ragazzo del Fuan ucciso nel ' 72 da un anarchico
A Salerno, il 7 luglio si è svolta una commemorazione per Carlo Falvella, il 19enne del Fuan ucciso nel 1972 da un anarchico. Durante l'evento, alcuni presenti hanno esibito un saluto romano, generando tensioni tra i partecipanti. La manifestazione, che ha ricordato l'omicidio avvenuto circa 50 anni fa, si è svolta in un clima di scontri e contestazioni. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali conseguenze legali o interventi delle forze dell'ordine.
Salerno ha vissuto un pomeriggio di tensione, ieri 7 luglio, nella giornata di commemorazione dell'omicidio di Carlo Falvella, il 19enne militante del Fuan ucciso nel 1972 a coltellate dall'anarchico Giovanni Marini. Nei giorni scorsi si erano già registrati degli scontri notturni a Pastena, tra militanti di Casapound - che stavano affiggendo manifesti per ricordare Falvella - e esponenti dei centri sociali. Poi la presentazione del libro sul giovane esponente di destra era stata preceduta dalla richiesta al sindaco, di alcuni consiglieri comunali di sinistra, di non concedere la sala per la manifestazione. Così ieri... 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it
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