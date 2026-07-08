Salerno saluto romano alla commemorazione di Carlo Falvella | il giovane ragazzo del Fuan ucciso nel ' 72 da un anarchico

Notizia in breve

A Salerno, il 7 luglio si è svolta una commemorazione per Carlo Falvella, il 19enne del Fuan ucciso nel 1972 da un anarchico. Durante l'evento, alcuni presenti hanno esibito un saluto romano, generando tensioni tra i partecipanti. La manifestazione, che ha ricordato l'omicidio avvenuto circa 50 anni fa, si è svolta in un clima di scontri e contestazioni. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali conseguenze legali o interventi delle forze dell'ordine.