Durante la presentazione del libro “E me ne vanto. La storia di Carlo Falvella” davanti al municipio di Salerno, alcuni partecipanti hanno protestato rumorosamente. La cerimonia era dedicata al ricordo dell’uomo ucciso nel 1972 da gruppi anarchici. La polizia ha intervenuto per gestire la situazione, che si è poi calmata. La manifestazione si è svolta senza ulteriori incidenti.

Momenti di tensione questo pomeriggio nei pressi del Comune di Salerno dov'era in programma la presentazione del libro «E me ne vanto. La storia di Carlo Falvella», curato da Tony Fabrizio. Carlo Falvella, vicepresidente del Fronte universitario d’azione nazionale, fu ucciso il 7 luglio del 1972 a Salerno. La decisione di concedere il salone dei Marmi di Palazzo di città per la presentazione del libro è stata fortemente contestata dalla rete antifascista cittadina con l’Anpi in testa. All'urlo di «fuori i fascisti dal Comune» e «De Luca vattene» i manifestanti hanno protestato con fischi, urla e striscioni. Si è temuto il peggio quando, sul posto, sono giunti i relatori della presentazione e alcuni sostenitori. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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© Salerno.corriere.it - Salerno, tensione alla commemorazione di Carlo Falvella, ucciso il 7 luglio del 1972 dagli anarchici

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