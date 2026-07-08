Ryanair rompe il silenzio dopo il caso Francesco Renga | la nota ufficiale della compagnia

Ryanair ha pubblicato una nota ufficiale in risposta al episodio avvenuto durante un volo da Brindisi a Bergamo. La compagnia ha evidenziato che l’incidente si è verificato in una data precisa e ha ribadito la propria posizione contro comportamenti che violano le regole di bordo. La comunicazione non cita direttamente nessuno dei coinvolti, ma si concentra sulla descrizione dell’evento e sulla linea adottata dalla compagnia.

Dopo il caso che ha coinvolto Francesco Renga sul volo da Brindisi a Bergamo, arriva la presa di posizione ufficiale di Ryanair. La compagnia irlandese, senza citare direttamente il cantante – ma sottolineando l’episodio e la data – ha ribadito la propria linea nei confronti dei comportamenti ritenuti non conformi alle regole di bordo. Francesco Renga (Raiplay) In una nota diffusa nelle ore successive all’episodio, diffusa da Quotidiano Nazionale, Ryanair ha sottolineato di adottare una politica di “ tolleranza zero “ verso i passeggeri molesti, precisando che continuerà ad agire con decisione ogni volta che si verifichino situazioni che possano compromettere la sicurezza o il regolare svolgimento del volo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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