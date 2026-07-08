Rottura di due denti a scuola i genitori chiedevano 20mila euro Il giudice dice no | Incidente imprevedibile docenti hanno ben vigilato l’istituto non deve pagare

Durante la ricreazione in una scuola di Empoli, una bambina di 9 anni ha urtato accidentalmente una compagna, riportando la frattura di due denti. I genitori della bambina ferita hanno richiesto circa 20.000 euro di risarcimento al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il giudice ha respinto la richiesta, affermando che si trattava di un incidente imprevedibile e che i docenti avevano vigilato correttamente, quindi l’istituto non è tenuto al pagamento.

Una bambina di 9 anni, durante la ricreazione in una scuola di Empoli, urta accidentalmente una compagna e riporta la frattura di due denti. I genitori chiedono un risarcimento di quasi 20mila euro al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il giudice rigetta la domanda: le insegnanti erano presenti, la bambina non correva né partecipava a giochi pericolosi, l’incidente è stato imprevedibile e improvviso. L’episodio risale al febbraio 2019. Una bambina di 9 anni, alunna della scuola pubblica di Empoli, durante l’intervallo del mattino si scontra con una compagna di classe. Il risultato è la rottura di due denti. I genitori decidono di citare in giudizio il Ministero dell’Istruzione chiedendo un risarcimento di 19. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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